В Туапсе объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Туапсинского округа. Об этом сообщает глава муниципального образования Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При включении сирен сигнала «Внимание всем» жителей и гостей муниципалитета просят не выходить из дома и не подходить к окнам. Необходимо укрыться в комнате без окон — в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Если тревога застала на улице, то следует укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе, на парковке. Не рекомендуется использовать для укрытия автомобиль.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу после того, как обстановка станет безопасной»,— подчеркнул Сергей Бойко.

Алина Зорина