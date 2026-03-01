Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Туапсе объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Туапсинского округа. Об этом сообщает глава муниципального образования Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При включении сирен сигнала «Внимание всем» жителей и гостей муниципалитета просят не выходить из дома и не подходить к окнам. Необходимо укрыться в комнате без окон — в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Если тревога застала на улице, то следует укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе, на парковке. Не рекомендуется использовать для укрытия автомобиль.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу после того, как обстановка станет безопасной»,— подчеркнул Сергей Бойко.

Алина Зорина

Новости компаний Все