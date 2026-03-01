Угроза атаки беспилотников объявлена в Новороссийске

На территории Новороссийска объявили угрозу атаки БПЛА. В городе звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Жителей и гостей города, находящихся дома, просят отойти от окон, укрыться в комнатах со сплошными стенами. Гражданам, которые находятся на улице, необходимо пройти в подземный переход, подземную парковку или на цокольный этаж ближайшего здания. В качестве укрытий нельзя использовать автомобили.

Глава города просит жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в его социальных сетях, а также на официальном сайте администрации, на радио «Новая Россия» (104 ФМ) и на телеканале «Новороссийск».

«Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото/видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети», — подчеркнул Андрей Кравченко.

UPD: Сигнал атаки БПЛА отменен в 12:44 мск.

Алина Зорина