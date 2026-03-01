В Новороссийске звучит сирена

В Новороссийске включили сирену — сигнал «Внимание всем». На город идет атака беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Жителей и гостей Новороссийска просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в социальных сетях мэра, а также на официальном сайте администрации, на радио «Новая Россия» (104 ФМ) и на телеканале «Новороссийск». Глава города также напомнил о запрете снимать и публиковать фото и видео отражения атаки беспилотников, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальных сетях.

Ранее на территории Новороссийска была объявлена угроза атаки БПЛА.

Алина Зорина