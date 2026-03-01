На Ставрополье 4 марта протестируют системы оповещения

На Ставрополье 4 марта с 10:00 до 10:58 проведут плановую техническую проверку систем оповещения. Об этом сообщил мэр Невинномысска Михаил Миненков в telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По информации чиновника, в период с 10:20 до 10:25 в населенных пунктах региона включат сирены и громкоговорители. Прозвучит сигнал «Внимание всем!». Во время испытаний произойдет перехват сигналов телевизионного и радиовещания.

Власти призывают жителей сохранять спокойствие во время тестирования. Мероприятие необходимо для проверки исправности оборудования на случай чрезвычайных ситуаций.

Валентина Любашенко