В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников

Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Новороссийска. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При включении сирен — сигнала «Внимание всем» — жителям и гостям Новороссийска, находящимся дома, необходимо отойти подальше от окон, укрыться в комнатах со сплошными стенами. Гражданам, которые находятся на улице, требуется перейти в подземный переход, подземную парковку или на цокольный этаж ближайшего здания. В качестве укрытий запрещается использовать автомобили.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной», — говорится в сообщении.

UPD: Сигнал атаки БПЛА отменен в 12:44 мск.

Алина Зорина

