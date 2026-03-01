В Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность

На территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность. Жители региона получили уведомления от РСЧС.

Сейчас в регионе существует угроза падения беспилотников. При обнаружении обломков БПЛА рекомендуется звонить по номеру 112.

Жителям и гостям Краснодара, находящимся в зданиях, рекомендуют отойти от окон и укрыться в помещении без остекления. В случае, если сигнал тревоги застал на улице, необходимо перейти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

Алина Зорина