В Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность
На территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность. Жители региона получили уведомления от РСЧС.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Сейчас в регионе существует угроза падения беспилотников. При обнаружении обломков БПЛА рекомендуется звонить по номеру 112.
Жителям и гостям Краснодара, находящимся в зданиях, рекомендуют отойти от окон и укрыться в помещении без остекления. В случае, если сигнал тревоги застал на улице, необходимо перейти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.