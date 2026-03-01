Ангар в Приморском районе площадью 300 «квадратов» тушили по повышенному номеру

Здание размерами 10х30 метров загорелось на Мебельной улице, 12 утром 1 марта. Спасатели тушили возгорание по повышенному номеру.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Спасатели получили вызов по происшествию в 7:27. Горение происходило по всей площади ангара. В 7:52 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Спустя 30 минут он был локализован, по допномеру дан отказ.

На месте работают 25 специалистов, привлечено пять единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Татьяна Титаева