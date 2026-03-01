В центре Сочи временно ограничено водоснабжение ряда улиц

В Центральном районе Сочи временно ограничено водоснабжение ряда улиц. Специалисты проводят аварийно-ремонтные работы на водоводе диаметром 500 мм на Цветном бульваре, в районе домов №26–30. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Временное пониженное давление или полное отсутствие водоснабжения отмечается на улицах: Конституции, Юных Ленинцев, Горького, Роз, Северная, Московская, Воровского, Островского, Карла Либкнехта, Пластунская, Макаренко, Пригородная, Промышленная, Краснодарская, Шаумяна, Поперечная, Голенева, Ударная, Дагомысская, Чебрикова, пер. Грузинский, Туапсинская, Невская, пер. Трунова, пер. Промышленный, Волгоградская, Одесская, Параллельная, Титова, Труда, Парковая, пер. Зеленый, Гагарина, Красноармейская, Чайковского, Цветной бульвар, пер. Рабочий, пер. Хлебозаводской, Цюрупы, Виноградная (от 1 до 15 домов), пер. Гуковский, Новая Заря, Подгорная, Егорова, Войкова, Первомайская и Навагинская.

Время восстановления — 1 марта 20:00. Властями организован подвод воды по заявкам потребителей.

«Городским Водоканалом принимаются меры, чтобы как можно скорее восстановить работу сетей»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина