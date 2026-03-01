В Севастополе по требованию прокуратуры в домах заменили стекла после атаки ВСУ

Прокуратура Севастополя добилась замены 48 стекол в 13 квартирах двух домов на улице Маршала Крылова после жалоб жильцов на затягивание восстановительных работ. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По поручению прокурора города Андрея Шевцова была проверена информация о том, что в многоквартирных домах не проводятся восстановительные работы. Проверка началась после обращения жильцов в социальных сетях и СМИ. Граждане сообщили, что в их квартирах не восстановили остекление окон после атаки беспилотников.

Прокурорская проверка выявила нарушения в деятельности комиссии по установлению ущерба жилым помещениям и имуществу граждан в результате обстрелов украинских вооруженных формирований и террористических действий в период спецоперации. Прокурор направил главе муниципального образования представление об устранении нарушений закона.

Под контролем прокуратуры ремонтные работы выполнили за два дня. Была проведена замена стекол в жилых помещениях домов 8 и 8-А по улице Маршала Крылова. Жилищные права граждан восстановлены.

Алина Зорина