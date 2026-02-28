Главные новости за 28 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края, возникший после падения обломков беспилотника, полностью потушили к утру 28 февраля.

КХЛ объявила дату и место проведения продолжения матча между «Сочи» и ЦСКА. Встреча, которую прервали 23 февраля во дворце спорта «Большой» на федеральной территории «Сириус» из-за угрозы атаки дронов, завершится 11 марта в Москве.

Власти Сочи предложили местным отелям размещать туристов на льготных условиях при длительных задержках авиарейсов из-за введения режима «Ковер» в аэропорту курорта.

В аэропортах Краснодара и Сочи задержали пять рейсов в Дубай и обратно.

В Краснодаре начали восстанавливать окна в жилых домах по улице Новороссийской 11А и 11Б, пострадавшие во время атаки беспилотников 20 февраля.

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил о необходимости расследования приобретения украинским олигархом Ринатом Ахметовым (признан Минюстом РФ членом экстремистского объединения, запрещенного в РФ) активов компании «Крымэнерго», назвав сделку коррупционной.