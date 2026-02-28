Творческий подход

Заксобрание Пензенской области приняло закон о развитии творческих индустрий. Креативному кластеру планируют оказывать информационную, образовательную, имущественную и финансовую поддержку. Перечень потенциальных получателей определен федеральным законом и достаточно широк. В регионе создадут реестр креативного бизнеса.

На 34-й сессии законодательного собрания Пензенской области приняли закон «О развитии креативных (творческих) индустрий». Подробности сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Документ предложил к рассмотрению губернатор Олег Мельниченко. Законопроект разработали в соответствии с федеральным законом № 330, предоставившим субъектам РФ возможность контролировать творческий сектор экономики. Целью закона называют стимулирование пензенцев к самореализации и увеличение предпринимательской активности в культурной среде. Власти планируют оказывать бизнесу консультативную, образовательную, информационную, имущественную и финансовую поддержку.

«Ключевой задачей является создание условий для самореализации граждан, защиты авторских прав, популяризации исторического и культурного наследия, сохранения самобытных ценностей национальностей, проживающих на территории Сурского края»,— объяснили в заксобрании. Предложенные механизмы, рассчитывают власти, поспособствуют увеличению объема нематериальных активов, а также росту доли производимых креативным бизнесом товаров, работ и услуг в объеме валового регионального продукта.

В тексте закона указано, что правительство Пензенской области должно назначить ведомство-куратора креативного бизнеса. Кабмин также разработает характеристики творческого предпринимательства и порядок подтверждения соответствия, будет вести соответствующий реестр и составит перечень приоритетных сфер. Также чиновники определят областные объекты креативной инфраструктуры и разместят информацию о них в открытом доступе.

«Субъектами креативных индустрий признаются физические лица, применяющие специальный налоговый режим „Налог на профессиональный доход“ и ведущие деятельность по видам креативных индустрий, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие указанные виды деятельности в ЕГРЮЛ и включенные в перечень креативных индустрий, утвержденный Федеральным законом от 8 августа 2024 года № 330-ФЗ»,— говорится в документе.

Согласно 330-ФЗ, к креативным индустриям относятся следующие сферы: индустрии, основанные на историко-культурном наследии, в том числе народные художественные промыслы, ремесла, работа галерей, деятельность по представлению обществу музейных предметов и музейных коллекций, производство продукции с использованием изображений музейных предметов, музейных коллекций, зданий музеев и иных объектов культуры и культурного достояния; индустрии, основанные на фонограммах, произведениях литературы и искусства, в том числе литературные, драматические и музыкально-драматические, хореографические, музыкальные, аудиовизуальные произведения, произведения изобразительного искусства, фотографии и др.; издательская деятельность, исполнительская, в том числе работа артистов и дирижеров, режиссеров-постановщиков спектаклей и других представлений; индустрии, основанные на информационно-телекоммуникационных технологиях, в том числе разработка ПО для создания виртуальной и дополненной реальности, создание компьютерных и видеоигр, деятельность по созданию и распространению информации, реклама, работа аудиовизуального сервиса, создание и использование иных результатов интеллектуальной деятельности, предназначенных для использования в информационно-телекоммуникационных сетях; индустрии, основанные на прикладном творчестве, в том числе разработка и пошив одежды, создание аксессуаров, декоративно-прикладное и сценографическое искусство, дизайн, архитектура, гастрономия.

К инфраструктуре поддержки креативных индустрий, согласно региональному закону, относятся: центр развития креативного предпринимательства Пензенской области, институты развития инновационной деятельности, организации, входящие в Единый реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), информационные системы для обеспечения деятельности субъектов креативных индустрий Пензенской области, включая управление правами на результаты интеллектуальной деятельности, а также имущество, отнесенное к инфраструктуре поддержки креативных индустрий по решению федерального и регионального кабминов.

В образовательную поддержку креативных индустрий входит разработка и внедрение образовательных программ профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования, создание условий для подготовки кадров, самообразования и саморазвития, учебно-методическая и научно-методическая помощь, содействие в организации переподготовки и повышения квалификации, создание условий для обмена опытом, проведение консультаций и др.

Меры имущественной поддержки заключаются в передаче во владение или пользование на долгосрочной основе, в том числе по льготным ставкам арендной платы, свободного от прав третьих лиц государственного имущества. Исключение составляют права хозяйственного ведения, оперативного управления, имущественных прав субъектов МСП. Финансовая поддержка предполагается в виде субсидий и грантов, выделяемых на конкурсной основе.

Информационную помощь подразумевают в виде размещения данных на официальном сайте правительства Пензенской области. В частности, там будут публиковать информацию о мерах поддержки, видах креативных индустрий, сведения об инфраструктуре, порядок подтверждения соответствия субъектов креативных индустрий критериям, порядок включения в реестр и др. Все данные будут в открытом доступе.

