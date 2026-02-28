ФК «Краснодар» обыграл «Ростов» 2:1 в первом матче года
ФК «Краснодар» победил «Ростов» со счетом 2:1 в первом официальном матче 2026 года на домашней арене при поддержке более 25 тыс. зрителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Счет открыл капитан хозяев Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти в первом тайме. К перерыву команды сравняли результат — 1:1. Победный гол забил защитник «Краснодара» Никита Кривцов во второй половине встречи.
Южное дерби прошло в напряжённой обстановке с двумя пенальти, отменённым голом и удалением двух футболистов гостевой команды.
Глава Краснодара Евгений Наумов поздравил горожан с победой в соцсетях: «Первый большой матч 2026 года, и сразу Победа! Непросто она нам досталась, но как ярко. Два пенальти, отмена гола, удаление двоих соперников. И красивая точка в счёте 2:1. Спасибо, черно-зеленые».
Следующий домашний поединок «Краснодар» проведет 17 марта в рамках Кубка России против ЦСКА. В мае прошлого года кубанская команда впервые завоевала чемпионский титул, обыграв московское «Динамо» 3:0 в решающей встрече.