ФК «Краснодар» обыграл «Ростов» 2:1 в первом матче года

ФК «Краснодар» победил «Ростов» со счетом 2:1 в первом официальном матче 2026 года на домашней арене при поддержке более 25 тыс. зрителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Счет открыл капитан хозяев Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти в первом тайме. К перерыву команды сравняли результат — 1:1. Победный гол забил защитник «Краснодара» Никита Кривцов во второй половине встречи.

Южное дерби прошло в напряжённой обстановке с двумя пенальти, отменённым голом и удалением двух футболистов гостевой команды.

Глава Краснодара Евгений Наумов поздравил горожан с победой в соцсетях: «Первый большой матч 2026 года, и сразу Победа! Непросто она нам досталась, но как ярко. Два пенальти, отмена гола, удаление двоих соперников. И красивая точка в счёте 2:1. Спасибо, черно-зеленые».

Следующий домашний поединок «Краснодар» проведет 17 марта в рамках Кубка России против ЦСКА. В мае прошлого года кубанская команда впервые завоевала чемпионский титул, обыграв московское «Динамо» 3:0 в решающей встрече.

Никита Бесстужев