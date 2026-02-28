В Туапсинском округе вечером 28 февраля объявили ракетную опасность

В Туапсинском округе вечером 28 февраля была объявлена ракетная опасность. Жителям рекомендуют укрыться в безопасных местах, сообщил в своем Telegram-канале глава округа Сергей Бойко.

Муниципальные власти распространили экстренное обращение к жителям и гостям округа с инструкциями по поведению при звуке сирен. Людям, находящимся дома, рекомендовано не приближаться к окнам и укрыться в помещениях без оконных проемов — коридорах, ванных комнатах, туалетах или кладовых. Альтернативный вариант — находиться в комнатах, окна которых не обращены в сторону моря.

Гражданам на улице советуют искать убежище в цокольных этажах ближайших зданий, подземных переходах или на подземных парковках. Власти категорически не рекомендуют использовать автомобили в качестве укрытия и прятаться возле стен многоэтажных домов.

Глава округа призывает население сохранять самообладание и ожидать отмены сигнала тревоги. Режим опасности будет снят сразу после нормализации обстановки.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в течение прошедшей ночи над Республикой Крым и Краснодарским краем средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Никита Бесстужев