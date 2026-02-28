Главные новости за 28 февраля. Кавказ

На комплексное благоустройство терренкура в Нальчике выделили более 50 млн руб. Работы планируется завершить уже этой весной.

Канатная дорога в национальном парке временно приостановила работу. Это решение приняли из-за неблагоприятных погодных условий. Безопасную эксплуатацию объекта невозможно обеспечить при сильном ветре.

Коммунальные службы в Махачкале перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшений погодных условий.

В Ставрополе на регулируемый тариф планируется перевести 22 автобусных маршрута. Речь идет как о городских, так и о дачных маршрутах.

В Александровском округе в ДТП погибли три человека, еще двое пострадали. Авария произошла днем 28 февраля на автодороге «Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды». По предварительным данным, 31-летний водитель Haval не справился с управлением, из-за чего выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Ладой Гранта».