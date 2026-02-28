Пензенский планетарий вошел в Ассоциацию музеев космонавтики

Пензенский планетарий приняли в Ассоциацию музеев космонавтики (АМКОС). Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / omelnichenko Фото: t.me / omelnichenko

Членство в организации, объединяющей ведущие отраслевые музеи страны с 1989 года, открывает перед регионом новые перспективы, отмечает глава региона. Планетарий сможет активнее участвовать в федеральных выставках и конференциях, перенимать лучшие практики коллег и расширять экспозицию.

«Наш уникальный планетарий — одна из достопримечательностей региона. Уверен, что с обретением дополнительных возможностей планетарий подготовит немало новых проектов, интересных жителям и гостям Пензенской области», — сказал господин Мельниченко.

Нина Шевченко