Петриченко назвал приоритеты в уборке последствий снегопада в Петербурге

Петербургские дорожники уже более суток продолжают убирать город от последствий снегопада, сообщает пресс-служба Смольного. Как рассказал председатель комитета Сергей Петриченко, специализированная техника была брошена на борьбу с непогодой в первые же часы.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Основная задача заключалась в том, чтобы оперативно пробивать автомобильные и пешеходные маршруты во избежание коллапса на дорогах. С ней, по словам чиновника, справились успешно.

Ситуацию осложнило резкое потепление, пришедшее вместе со снегопадом. Из-за этого на улицах города начали появляться первые лужи. Хотя коммунальщики заранее прочищали патрубки ливневой канализации, свежий мокрый снег успел заново забить часть стоков. Сейчас процесс отведения влаги находится в активной фазе.

Господин Петриченко также поблагодарил жителей за неравнодушие. Горожане присылают фото и координаты самых проблемных участков — все эти заявки берутся в работу или ставятся в очередь на уборку.

