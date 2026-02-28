В Астраханской области к концу года планируют переселить 862 человека

Астраханская область в 2025 году нарастила объемы жилищного строительства. Как сообщила на заседании регионального правительства министр строительства и ЖКХ Наталья Маркитантова, сдано более 785 тыс. кв. м жилья, что на 130,6% превышает показатель 2024 года.

Параллельно с вводом нового жилья в регионе продолжают решать проблему аварийного фонда. В рамках проекта «Жилье (Астраханская область)» в этом году планируется завершить мероприятия этапа 2023–2024 годов. Это позволит переселить еще 862 человека из 323 аварийных помещений.

С 2023 года в области действует адресная программа переселения, рассчитанная до 2030 года. Финансирование предыдущего этапа уже одобрено правлением Фонда Астраханской области: 285,6 млн руб. направят на расселение 455 человек из 8,9 тыс. кв. м аварийного жилья.

Нина Шевченко