Петровск впервые попал в межрегиональный туристический маршрут России

Петровск Саратовской области включили в маршрут «От нижегородских святынь до саратовских широт». Информацию разместили на портале «Путешествуем. РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Маршрут протяженностью 950 км занимает пять дней, за которые туристы посетят четыре региона: Нижегородскую, Пензенскую, Саратовскую области и Республику Мордовия. Петровск входит в программу последнего дня путешествия. Разработчики маршрута предлагают ознакомиться с историческим центром города, сходить в музей имени Ивана Панфилова и на Железный мост.

Проехать по маршруту можно как на личном автомобиле, так и в составе группы в рамках организованного тура. На портале «Путешествуем. РФ» также опубликованы некоторые рекомендации для туристов. Среди прочего приводят места для ночлега и обедов.

Дарья Васенина