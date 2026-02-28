СК завел дело на астраханку за ложный донос об изнасиловании полицейским

В Икрянинском районе возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Женщину подозревают в ложном доносе об изнасиловании, которое якобы совершил сотрудник правоохранительных органов (ч. 2 ст. 306 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Астраханской области.

По данным следствия, в феврале 2026 года жительница села Бахтемир позвонила в экстренные службы и сообщила, что якобы неизвестный в форме изнасиловал ее. Позже она написала официальное заявление, потребовав привлечь насильника к ответственности. При подаче документа женщину предупредили об уголовной ответственности за ложный донос.

Следователи провели проверку, но доводы заявительницы не подтвердились. В итоге в возбуждении уголовного дела по факту насилия было отказано за отсутствием события преступления. Теперь сама заявительница стала фигуранткой.

Нина Шевченко