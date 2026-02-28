В домах Краснодара начали восстанавливать окна после атаки БПЛА

В Краснодаре начали восстанавливать окна в жилых домах по улице Новороссийской 11А и 11Б, пострадавшие во время атаки беспилотников 20 февраля. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

После полного обследования территории и многоквартирных домов выяснилось, что замене подлежат 72 оконные конструкции. Сейчас подрядная организация уже приступила к установке новых окон.

Во время отражения атаки дронов была повреждена газовая труба, что привело к возгоранию. Также пострадали несколько автомобилей и остекление жилых зданий. В результате инцидента пострадал один человек.

Как писал «Ъ-Кубань», пожар на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края, возникший после падения обломков беспилотника, полностью потушили к утру 28 февраля.

Никита Бесстужев