В Новороссийске в 2026 году достроят винодельческий комплекс «Семигорье»

Винодельческий комплекс «Семигорье» в Новороссийске завершат строительство в 2026 году при общем объеме инвестиций 1,8 млрд руб. Об этом сообщил генеральный директор корпорации развития Краснодарского края Денис Кузенков в интервью «РБК ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По словам руководителя, инвестор «Терруар Инвест» уже направил в проект около 1 млрд руб. Предприятие создаст более 200 га виноградопригодных площадей с потенциальным выпуском свыше 1 млн бутылок продукции ежегодно.

«Инвестор уже вложил в проект порядка 1 млрд руб., создано более 70 рабочих мест. <…> В этом году мы этот проект завершаем, я надеюсь, он заработает на полную мощность»,— заявил господин Кузенков.

Руководитель корпорации отметил, что итоговая сумма капиталовложений может превысить заявленные 1,8 млрд руб. из-за инфляционных процессов последних лет. Первые виноградники на территории комплекса уже высажены. Через два года планируется провести первый технический сбор урожая. В рамках проекта также предусмотрено строительство туристического объекта.

ООО «Терруар Инвест» зарегистрировано в Новороссийске в 2022 году. Генеральным директором и бенефициаром компании является Екатерина Бабкина. По итогам 2024 года убыток организации составил 5,9 млн руб. при выручке 644 тыс. руб.

Соглашение о реализации проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. В 2024 году компания направила в развитие комплекса более 665 млн руб, превысив запланированные расходы на 2024-2025 годы.

Никита Бесстужев