В Пензенской области нашли подозреваемого в отправке интимных фото незнакомцу
Сотрудники ГУ МВД Пензенской области вычислили в Никольском районе подозреваемого в распространении порнографии (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба ведомства.
Установлено, что 47-летний фигурант познакомился с неким мужчиной в интернете. В ходе общения пензенец отправлял собеседнику интимные снимки. Подозреваемый признался.
Фигуранту вменяют распространение порнографии через интернет. Пензенцу грозит от двух до шести лет лишения свободы. Также подозреваемого могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет.