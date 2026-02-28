Отельерам Сочи рекомендуют снижать цены при закрытии аэропорта

Администрация Сочи предложила гостиницам курорта размещать туристов на льготных условиях при введении режима «Ковер» в аэропорту и длительных задержках рейсов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Власти курорта рекомендовали представителям средств размещения рассмотреть возможность досрочного возврата отдыхающих из аэропорта и предоставления им скидок на период действия ограничений.

По данным на февраль 2026 года, в Сочи работает 635 объектов размещения общей вместимостью свыше 87,7 тыс. мест. Среди них 52 санатория, 123 крупных гостиницы и пансионата, а также 460 малых средств размещения. В 2025 году номерной фонд увеличился на четыре крупных круглогодичных комплекса — более тысячи номеров.

«Мы поддерживаем отельеров в подготовке к курортному сезону, так как только совместными усилиями мы можем сделать все, чтобы Сочи достойно встретил гостей, оказал максимально качественные услуги и чтобы отельный бизнес получил дальнейшее развитие, увеличение турпотока и привлечение инвестиций в отрасль»,— заявил заместитель главы Сочи Сергей Сомко.

В 2026 году министерство курортов края планирует провести в Сочи мониторинг средств размещения для включения в реестр и проверить аттестацию экскурсоводов.

Как писал «Ъ-Сочи», Континентальная хоккейная лига назначила на 11 марта в Москве продолжение матча между «Сочи» и ЦСКА, который прервали 23 февраля в Сириусе из-за угрозы атаки БПЛА.

Никита Бесстужев