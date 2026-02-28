Татарстан выделил 20 млн рублей на депортацию нелегальных мигрантов

Татарстан выделил 20 млн рублей на приобретение билетов для депортации нелегальных мигрантов в 2026–2027 годах. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно описанию закупки, депортация будет проводиться в любое время суток и любой день недели, включая праздники и выходные. Исполнитель пока не определен.

За девять месяцев 2025 года из Татарстана по решениям суда депортировали 831 иностранца. После решения суда нарушителей доставляют в Центр временного содержания в Набережных Челнах, а затем под конвоем — в аэропорт. Въезд в Россию для депортированных закрыт на пять лет.

