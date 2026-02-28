«Сочи» — ЦСКА: встречу доиграют в Москве после угрозы атаки БПЛА

Континентальная хоккейная лига назначила на 11 марта в Москве продолжение матча между «Сочи» и ЦСКА, который прервали 23 февраля в Сириусе из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Встречу доиграют на ЦСКА Арене, начав со второго периода. Изначально поединок проходил во дворце спорта «Большой» на федеральной территории «Сириус». Лига также перенесла игру «Ак Барса» с «Сочи» с 12 марта на 13 марта 2026 года.

В день проведения матча Краснодарский край, включая федеральную территорию «Сириус», подвергся атакам украинских беспилотников. Из-за сложившейся обстановки начало встречи сдвинули на час — с 17:00 до 18:15.

После падения обломков беспилотника на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской Каневского района возник пожар, который полностью потушили к утру 28 февраля.

Никита Бесстужев