Над Крымом и Кубанью за ночь сбили 44 беспилотника

В течение прошедшей ночи над Республикой Крым и Краснодарским краем средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего, по данным ведомства, за ночь уничтожено 97 БПЛА. Помимо Крыма (40 аппаратов) и Краснодарского края (4), беспилотники были сбиты над Брянской (22), Белгородской (16), Курской, Калужской (по 2 дрона) и Тульской областями (1), а также над акваторией Черного моря (10 беспилотников).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края, возникший после падения обломков беспилотника, полностью потушили к утру 28 февраля.

Никита Бесстужев