В Свердловской области ожидаются аномальные холода до 5 марта

По данным синоптиков до 5 марта в Свердловской области ожидаются аномальные морозы, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Ведомство советует по возможности отказаться от поездок на автомобиле, а также оставаться дома. В случае, если выходить на улицу обязательно, рекомендуется поесть и выпить чего-то горячего перед выходом. Кроме того, стоит одеваться тепло и многослойно, чтобы избежать обморожения.

По данным Уральского гидрометцентра, в Екатеринбурге с 1 по 7 марта температура воздуха будет от -17 градусов до -8 градусов.

Ранее свердловское МЧС уже выпускало аналогичное предупреждение, говоря об аномальных морозах с 22 по 27 февраля.