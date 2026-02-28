ХК «Сочи» уступил минскому «Динамо»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду проиграл минскому «Динамо» в матче 59-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 2:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Соперники уже встречались между собой два дня назад. В том противостоянии убедительную победу одержал клуб из Белоруссии — 7:2. Несмотря на то что в ответном матче в первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб, опасные моменты возникали на обеих сторонах площадки. Первой забитой шайбы зрителям пришлось ждать до 34-й минуты, и случилась она в ворота гостей, когда отличился Данил Башкиров. Однако в одной из следующих атак динамовец Сэм Энэс восстановил равновесие.

В начале третьего периода минчане вышли вперед благодаря Виталию Пинчуку. Ответ «черноморцев» последовал на 48-й минуте после точного броска Павла Дедунова. Но точку в матче в большинстве поставил Виталий Пинчук, оформив дубль. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 2:3.

После 58 матчей южане имеют в активе 40 баллов и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 1 марта сыграют на своем льду против «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Будущий соперник с 76 баллами занимает четвертое место в Западной конференции.

Евгений Леонтьев