В районе Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 3,5

В ночь на 28 февраля у берегов Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера. Интенсивность подземных толчков достигла 2-3 баллов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Полина Решетняк

По информации сейсмостанции, эпицентр располагался в морской акватории вблизи города-героя на глубине около 10 км.

Инфраструктурные объекты и системы жизнеобеспечения Новороссийска функционируют в обычном режиме.

Повреждений и пострадавших не зарегистрировано.

Никита Бесстужев

