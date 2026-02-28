В районе Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 3,5
В ночь на 28 февраля у берегов Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера. Интенсивность подземных толчков достигла 2-3 баллов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Полина Решетняк
По информации сейсмостанции, эпицентр располагался в морской акватории вблизи города-героя на глубине около 10 км.
Инфраструктурные объекты и системы жизнеобеспечения Новороссийска функционируют в обычном режиме.
Повреждений и пострадавших не зарегистрировано.