«Любятово» планирует расширение производственной площадки в Воронеже

В правительстве Воронежской области прошло совещание по планам реализации инвестиционных проектов ООО «Любятово», учредителем которого с 2023 года является АО «ГК "Черноголовка"». Основной темой обсуждения стало расширение действующего производства в облцентре, сообщили воронежские власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Официально объем инвестиций не раскрывается. Речь идет о строительстве крупного производственно-складского комплекса и вспомогательных помещений. Также проект предполагает модернизацию существующей площадки и развитие инфраструктуры предприятия, что может обойтись компании, по данным «Ъ-Черноземье», в 4 млрд руб.

ООО «Любятово» — производитель готовых завтраков под одноименной маркой. До июля 2023 года компания принадлежала американской Kellogg. В конце 2022 года стало известно о намерении корпорации покинуть российский рынок, после чего интерес к ее активам публично обозначила ГК «Черноголовка». В сентябре 2023 года ООО «Келлог Рус» было переименовано в ООО «Любятово».

По данным Rusprofile.ru, компания зарегистрирована в Воронеже в 2009 году. Основной вид деятельности — производство сухарей, печенья и иных сухарных хлебобулочных изделий, а также мучных кондитерских изделий длительного хранения, включая торты, пирожные, пироги и бисквиты. Уставный капитал составляет 4,9 млн руб. Единственным владельцем указано АО «ГК "Черноголовка"» (АО «Аквалайф ресурс»). С января 2024 года управление осуществляется через ООО «Управляющая компания "Черноголовка"».

По собственным данным, управляет тремя бывшими заводами Kellogg — в Воронеже, Пскове и Вязьме. На этих площадках выпускается продукция под брендом «Любятово». Кроме того, в кондитерском направлении холдинг производит печенье и готовые завтраки под марками Unicorn, Extra, Chocozavr и Dinosaurs, шоколадные плитки Fantola, злаковые батончики «Биокей», конфеты «Савинов», а также шоколадные батончики «Хит», «Двойная радость» и Twin Pix.

Подробнее об уходе Kellogg с российского рынка читайте в материале «Ъ».

Анна Швечикова