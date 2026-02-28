Главные новости за 23 – 27 февраля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань
Саратовская область
В Саратове омбудсмен Надежда Сухова отчиталась перед парламентом о работе за год. «Полчаса позора, потом год зарплаты» — охарактеризовал доклад Надежды Суховой лидер фракции КПРФ в парламенте Александр Анидалов.
Мэрию Саратова возглавит Игорь Молчанов; Михаил Исаев станет вице-губернатором. 27 февраля депутаты поддержали отставку господина Исаева.
Суд в Саратове отказал матери Навального в компенсации морального вреда. Следствие пришло к выводу, что смерть не носила криминального характера.
Саратовский губернатор лидировал в группе аутсайдеров рейтинга глав регионов.
Саратовский СК завершил расследование против умершего основателя «Северстроя».
Более 100 населенных пунктов Саратовской области могут попасть в зону паводка.
Новые базовые станции 4G появились во всех районах Саратовской области.
В Саратове детский омбудсмен рассказала о восьмилетних преступниках.
В Саратовской области насчитывается более 6 тыс. детей-сирот.
Росприроднадзор взыскивает 123 млн с Саратовводоканала за вред экологии.
В Саратовской облдуме ситуацию с бюджетом назвали «кредитной ямой». Бюджет региона теряет почти 3 млрд руб. доходов.
Саратовская область выделила 25 млн руб. на программу для переселенцев.
В Саратове бюджет школьного питания вырос на четверть.
На высадку лесов в Саратовской области из регионального бюджета направят 20 млн руб.
Саратовская область поднялась в рейтинге качества жизни, Волгоградская — сильно упала.
Волгоградская область
Волгоградский губернатор поднялся в рейтинге глав регионов в начале 2026 года.
Волжский горсуд закрыто заслушает дело об изъятии активов экс-судьи Фомина.
Квадратный метр в новостройках Волгограда подорожал втрое за шесть лет.
Елена Никитина ушла с поста врио главы Фроловского района Волгоградской области.
Red Wings может открыть маршрут Волгоград - Батуми.
В Волгограде судят создателей финансовой пирамиды на 846 млн руб.
Рассматривавший дело Ивана Геля судья Иловлинского райсуда подал в отставку.
Дело о серийных изнасилованиях в Волгограде передано в суд.
Мощность хранения зерна в Волгоградской области достигла 8,8 млн тонн.
ФСБ уничтожила семь БПЛА с 200 кг взрывчатки под Волгоградом.
Пензенская область
Спикер гордумы Пензы Денис Соболев ушел в отставку.
Глава Пензенской области удержал позицию в новом рейтинге губернаторов.
В Пензенской области растет число киберпреступлений на фоне общего снижения.
Прокуратура проверяет школу №78 в Пензе из-за сообщений об отравлении детей.
Астраханская область
Контрольно-счетная палата Астраханской области в 2025 году нашла нарушений на 11 млрд руб. Основной объем нарушений связан с неправильным ведением бухгалтерского учета в спорте, здравоохранении и культуре. Проблемы с неэффективным использованием средств выявили в проектах по оздоровлению Волги и строительстве ФОКов.
Расходы астраханских депутатов поставят на контроль. Если депутат или члены его семьи в течение года приобрели новое имущество, превышающую их совокупный доход за три предыдущих года, парламентарий обязан подать отдельную декларацию о расходах.
В Астраханской облдуме осудили политические преследования коммунистов. За последние три года 31 член КПРФ попал под давление власти.
Глава Астраханской области улучшил позицию в рейтинге губернаторов в 2026 году.
В Астраханской области с 1 сентября 2026 года легализуют гостевые дома в частном секторе.
Губернатор Астраханской области получил право предлагать кандидатов на пост мэра.
Суд в Астрахани вынес приговор по делу о мошенничестве с субсидиями ДОМ.РФ.
Майнинг-ферма в Астраханской области украла у «Россетей» электроэнергию почти на 40 млн.