Главные новости за 23 – 27 февраля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

В Саратове омбудсмен Надежда Сухова отчиталась перед парламентом о работе за год. «Полчаса позора, потом год зарплаты» — охарактеризовал доклад Надежды Суховой лидер фракции КПРФ в парламенте Александр Анидалов.

Мэрию Саратова возглавит Игорь Молчанов; Михаил Исаев станет вице-губернатором. 27 февраля депутаты поддержали отставку господина Исаева.

Суд в Саратове отказал матери Навального в компенсации морального вреда. Следствие пришло к выводу, что смерть не носила криминального характера.

Саратовский губернатор лидировал в группе аутсайдеров рейтинга глав регионов.

Саратовский СК завершил расследование против умершего основателя «Северстроя».

Более 100 населенных пунктов Саратовской области могут попасть в зону паводка.

Новые базовые станции 4G появились во всех районах Саратовской области.

В Саратове детский омбудсмен рассказала о восьмилетних преступниках.

В Саратовской области насчитывается более 6 тыс. детей-сирот.

Росприроднадзор взыскивает 123 млн с Саратовводоканала за вред экологии.

В Саратовской облдуме ситуацию с бюджетом назвали «кредитной ямой». Бюджет региона теряет почти 3 млрд руб. доходов.

Саратовская область выделила 25 млн руб. на программу для переселенцев.

В Саратове бюджет школьного питания вырос на четверть.

На высадку лесов в Саратовской области из регионального бюджета направят 20 млн руб.

Саратовская область поднялась в рейтинге качества жизни, Волгоградская — сильно упала.

Волгоградская область

Волгоградский губернатор поднялся в рейтинге глав регионов в начале 2026 года.

Волжский горсуд закрыто заслушает дело об изъятии активов экс-судьи Фомина.

Квадратный метр в новостройках Волгограда подорожал втрое за шесть лет.

Елена Никитина ушла с поста врио главы Фроловского района Волгоградской области.

Red Wings может открыть маршрут Волгоград - Батуми.

В Волгограде судят создателей финансовой пирамиды на 846 млн руб.

Рассматривавший дело Ивана Геля судья Иловлинского райсуда подал в отставку.

Дело о серийных изнасилованиях в Волгограде передано в суд.

Мощность хранения зерна в Волгоградской области достигла 8,8 млн тонн.

ФСБ уничтожила семь БПЛА с 200 кг взрывчатки под Волгоградом.

Пензенская область

Спикер гордумы Пензы Денис Соболев ушел в отставку.

Глава Пензенской области удержал позицию в новом рейтинге губернаторов.

В Пензенской области растет число киберпреступлений на фоне общего снижения.

Прокуратура проверяет школу №78 в Пензе из-за сообщений об отравлении детей.

Астраханская область

Контрольно-счетная палата Астраханской области в 2025 году нашла нарушений на 11 млрд руб. Основной объем нарушений связан с неправильным ведением бухгалтерского учета в спорте, здравоохранении и культуре. Проблемы с неэффективным использованием средств выявили в проектах по оздоровлению Волги и строительстве ФОКов.

Расходы астраханских депутатов поставят на контроль. Если депутат или члены его семьи в течение года приобрели новое имущество, превышающую их совокупный доход за три предыдущих года, парламентарий обязан подать отдельную декларацию о расходах.

В Астраханской облдуме осудили политические преследования коммунистов. За последние три года 31 член КПРФ попал под давление власти.

Глава Астраханской области улучшил позицию в рейтинге губернаторов в 2026 году.

В Астраханской области с 1 сентября 2026 года легализуют гостевые дома в частном секторе.

Губернатор Астраханской области получил право предлагать кандидатов на пост мэра.

Суд в Астрахани вынес приговор по делу о мошенничестве с субсидиями ДОМ.РФ.

Майнинг-ферма в Астраханской области украла у «Россетей» электроэнергию почти на 40 млн.

