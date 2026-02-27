Зампред правительства Александр Новак провел совещание по электроэнергетике на Кубани

Заместитель председателя правительства России Александр Новак посетил Краснодарский край и Сириус, проведя на территории Кубани совещание по развитию электроэнергетической системы юга России. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На совещании Александр Новак совместно с региональными властями, представителями Минэнерго и энергоснабжающими компаниями рассмотрел прогнозируемые потребности в электроэнергии субъектов ЮФО. По оценкам специалистов, к 2031 года потребности составят 2381 МВт.

На юге России, в том числе и в Краснодарском крае, реализуется ряд проектов для покрытия растущего спроса на электроэнергию. В перечень этих проектов входит строительство дополнительных парогазовых установок на Ударной, Джубгинской, Динской, Сочинской и Таврической теплоэлектростанциях.

«Реализация данных проектов обеспечит устойчивое энергоснабжение Южного федерального округа, позволит создать долгосрочную и надёжную базу для развития всего региона, его инфраструктурного, социально-экономического, промышленного потенциала»,— подчеркнули в пресс-службе правительства России.

Кристина Мельникова