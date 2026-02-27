После обстрелов без электричества в Белгороде остаются 30 тысяч человек

В Белгороде после ночных массированных ракетных обстрелов по объектам энергетики без электроэнергии остаются около 30 тыс. жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. «Еще час назад у нас было отключено от электроэнергии 60 тыс. человек, тепло потеряли 70 тыс. человек»,— отметил он, уточнив, что такие показатели фиксировались до 19:00 МСК пятницы, 27 февраля.

По словам главы региона, котельные переведены на дополнительную резервную генерацию, и теплоснабжение возобновлено: «Самое главное, что тепло уже пошло». Теперь, добавил губернатор, управляющим компаниям предстоит восстановить циркуляцию теплоносителя в домах, чтобы жители почувствовали тепло в батареях.

Ситуацию с электроснабжением господин Гладков назвал «крайне сложной»

Область получила дополнительные резервные генераторы от правительства РФ, которые в первую очередь направляют в 49 многоквартирных домов, полностью электрифицированных и не оборудованных газовыми плитами. «Сейчас мы из Старого Оскола машинами подвозим, и эта работа должна быть выполнена до утра»,— сообщил господин Гладков, подчеркнув, что в этих домах должно появиться электричество от резервной генерации. Он также отметил, что предсказать очередность подключения технически невозможно, однако «в ближайшие несколько часов количество отключенных потребителей должно сократиться в два раза». Работы, по его словам, не останавливались «ни на секунду».

В Белгороде пока открывают девять пунктов обогрева. «В первую очередь, это для подзарядки телефонов, ноутбуков, планшетов. Там можно попить горячего чаю»,— пояснил губернатор.

Если электроснабжение в домах не будет восстановлено, власти готовы дополнительно открывать пункты временного размещения и решать вопросы питания и помощи отдельным категориям жителей — семьям с маленькими детьми, грудными и лежачими больными. В 5:00 МСК субботы, 28 февраля, губернатор намерен получить обновленную сводку и по итогам проинформировать жителей о ситуаци и дальнейших действиях.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», ракетный удар по энергообъектам Белгорода был нанесен около полуночи. Власти в очередной раз констатировали «серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры».

Сергей Калашников