Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела по факту ДТП на Ставрополье

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела после ДТП с пятью пострадавшими в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», авария произошла утром 27 февраля. 40-летний водитель минивена Hyundai, двигаясь со стороны Минвод в направлении Александровского, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП травмы получили сам водитель и пять несовершеннолетних пассажиров в возрасте 11 и 15 лет. Они доставлены в Минераловодскую районную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Всех пострадавших в аварии в Ставропольском крае переведут в медицинские учреждения в Нальчике.

Мария Хоперская