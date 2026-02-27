Доля нераспроданных новостроек в Краснодаре составляет 66%

По данным на февраль 2026 года доля нераспроданных квартир в новостройках Краснодара составляет 66%, сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на исследование bnMAP.pro. Для продажи этих квартир, по подсчетам специалистов, потребуется не менее 2,4 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проектные объемы строящегося жилья в Краснодаре на данный момент составляют 3,5 млн кв. м. Для расчета темпов продаж эксперты изучали как проектные объемы, так и нереализованные остатки квартир в строящихся домах. При составлении анализа не учитывались те объекты, которые уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

Исследование показало, что меньше всего времени для продажи остатков жилья на рынке новостроек может потребоваться Ростовской области — в соседнем регионе показатель составил 1 год и 4 месяца. Доля нераспроданных остатков недвижимости в Ростовской области достигла 55%.

Кристина Мельникова