Главные новости за 27 февраля. Новороссийск

Арбитражный суд Краснодарского края обязал эстонскую компанию «Корпорейт энд Паблик Менеджмент Консалтинг Групп Эстония» легализовать склад селитры в Новороссийске.

Министр культуры Краснодарского края посетила «Малую Землю» в Новороссийске. Реконструкцию мемориального комплекса планируют завершить в декабре.

В рамках туристического налога в бюджет Геленджика поступило 248 млн руб. по итогам 2025 года.

В Темрюкском районе обломки беспилотника повредили электрическую подстанцию. Обошлось без пострадавших и возгораний.

В Анапе восемь пляжей на участке от села Большой Утриш до «Высокого берега» проверят на соответствие санитарным нормам по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева.

Синоптики Краснодарского ЦГМС прогнозируют усиление ветра на Черноморском побережье с порывами до 28 м/с.

Власти Геленджика выделили 15 млн руб. на предоставление выплат ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.