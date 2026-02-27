Главные новости за 27 февраля. Кавказ

По поручению Владимира Путина в селе Ботлих в Дагестане появится крупный физкультурно-оздоровительный комплекс. В Ботлихе планируется построить полноценный плавательный бассейн и универсальный спортивный зал. Комплекс откроют к концу 2027 года.

В Ставропольском крае завершилось расследование крупной аферы с участием должностных лиц Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии и четырех санаториев на Кавказских Минеральных Водах. Прокуратура края утвердила обвинительное заключение, а уголовное дело направили в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Общий ущерб, по данным следствия, превышает 165 млн руб.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о планах превратить аэропорт Минеральных Вод в международный хаб с рейсами в Азию и Южную Америку.

Экс-судья Хасавюртовского районного суда Дагестана Султан Азизов отправился в зону СВО по контракту с Минобороны после того, как с него сняли судейский иммунитет и возбудили дело о получении взятки. Высшая квалификационная коллегия судей лишила его неприкосновенности и дала разрешение на возбуждение уголовного дела.

Следователи организовали проверку по факту ДТП на автодороге «Минеральные Воды – Александровское», где пострадали юные спортсмены. Проверку проводят на предмет соответствия качества оказываемых услуг по перевозке граждан требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).