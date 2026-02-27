Главные новости за 27 февраля. Сочи

В суд направили уголовное дело в отношении организаторов незаконного игорного заведения в Адлерском районе Сочи. Заведение функционировало с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года.

Для покупки однокомнатной квартиры в Сочи требуется 163 средние зарплаты. Год назад показатель составлял 186, за год расчетная доступность улучшилась на 23 зарплаты.

Сотрудники МВД России задержали заместителя председателя правления ПАО «Газпром нефть» по подозрению в получении взяток. По данным следствия, подозреваемый получил незаконные вознаграждения в виде моторной лодки и квартиры в Сочи общей стоимостью около 30 млн руб.

В Сочи продолжается реализация муниципальных мер поддержки участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий. В рамках действующих программ администрация города передала в аренду и собственность 173 земельных участка.

В Лазаревском районе Сочи по решению суда демонтировали 13 аварийных зданий. Пять лет назад организация приобрела земельный участок площадью более четырех футбольных полей и построила на нем незаконные конструкции.

Ночью 27 февраля на автодороге Джубга—Сочи произошла авария с летальным исходом. Водитель автомобиля «Ока», 33-летний мужчина, не уступил дорогу на перекрестке с неравнозначными улицами и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107, который двигался по главной дороге.

Правоохранительные органы раскрыли мошенническую схему в Сочи, в результате которой 83-летняя пенсионерка потеряла 1,5 млн руб. Инцидент произошел поздним вечером, когда пенсионерке позвонила незнакомка, представившаяся внучкой и сообщившая, что попала в ДТП и срочно нуждается в операции. Злоумышленница убедила пожилую жительницу Сочи собрать крупную сумму и передать ее курьеру.