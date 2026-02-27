В ликвидации последствий мазутной ЧС на Черном море участвуют 850 человек

На побережье Черного моря продолжаются работы по ликвидации последствий ЧС с нефтепродуктами, произошедшей в Керченском проливе в декабре 2024 года. Как сообщил заместитель председателя Правительства РФ Виталий Савельев, сводная группировка сил в настоящее время составляет 850 человек и 195 единиц техники.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Виталий Савельев на заседании правкомиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Керченском проливе заявил, что мониторинг акватории Черного моря, побережья Крыма и Краснодарского края продолжается в регулярном режиме. Космические снимки не показали наличия мазутных пятен в акватории.

С начала работ по ликвидации ЧС с береговой линии в Анапском и Темрюкском районов вывезли более 185 тыс. т загрязненного песка. Задействованные сотрудники ведомств и волонтеры очистили свыше 3 тыс. км побережья, в том числе и повторно.

Специализированные организации утилизировали и направили в хозяйственный оборот не менее 180 тыс. т замазученного песка и грунта.

София Моисеенко