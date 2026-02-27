Главные новости за 27 февраля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

События пятницы: выбор «Ъ-Черноземье»

Решением областного суда двое молодых людей и девушка из Воронежа осуждены за государственную измену и диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры. Артем Иванов (2006 года рождения) получил 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима, Валерия Фурсова (2007 года рождения) — 6 лет, а Андрей Баскаков (2005 года рождения) — 12 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

В Белгородской области юрлицо кондитерской фабрики «Славянка» — АО «Кондитерская фабрика “Славянка”» — по итогам 2025 года зафиксировало чистый убыток в размере 1,1 млрд руб. Годом ранее компания получила 1,4 млрд руб. прибыли. Таким образом, финансовый результат сократился на 183%, следует из финотчетности. «Ъ-Черноземье» связался с бенефициаром компании Сергеем Гусевым, но тот отказался давать комментарии.

Никулинский райсуд Москвы принял к рассмотрению иск местной управляющей компании ООО «Смайнэкс премиум сервис» к наследникам экс-губернатора Курской области Романа Старовойта, покончившего с собой в 2025 году. Компания требует с ответчиков задолженность по ЖКХ за летние месяца прошлого года в размере 68,7 тыс. руб.

По итогам прошлого года основное производственное юрлицо завода электромобилей и гибридов российско-китайских марок Evolute и Voyah в Липецкой области АО «Эвиа» (работает вместе с ООО «Моторинвест») увеличило выручку в 16 раз — с 2,1 до 34,9 млрд руб. Чистая прибыль выросла с 793 тыс. до 1,25 млрд руб. Резкая динамика объясняется эффектом низкой базы. Компания была зарегистрирована в октябре 2023-го и в 2024 году фактически еще только начинала операционную деятельность, следует из открытых финпоказателей.

Производитель шоколада и кондитерских глазурей «Стимул» (ООО «Торгово-производственная компания» родом из Калининграда) удваивает мощности на площадке на территории опережающего развития (ТОР) «Мценск» в Орловской области. Общий объем инвестиций уже достиг 400 млн руб., а объем дополнительных вложений может быть сопоставим с уже сделанными инвестициями. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в самой компании.

Депутаты регпарламента в Тамбовской области приняли поправки в закон о бюджете региона на 2026 год. В связи с этим дефицит областной казны увеличивлся на целый 1 млрд руб.: с 5,5 млрд до 6,5 млрд руб.

Анна Швечикова