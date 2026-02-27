Власти решили не искать отказавшегося подвезти губернатора белгородца

В администрации Яковлевского округа Белгородской области заявили, что не имеют возможности установить личность мужчины, который отказался подвозить местного губернатора Вячеслав Гладков. По словам представителей муниципалитета, инцидент произошел «на стыке районов» (на границе с Прохоровским), и неизвестно, является ли водитель жителем именно Яковлевского округа. Об этом рассказали изданию «Подъем».

«Население округа — 56 тыс. человек, в Прохоровском — тоже десятки тысяч. Как определить, кто это был? Тем более в пять утра. По закону мы не имеем права выяснять личность»,— пояснили в администрации журналистам.

О случившемся ранее рассказал сам Вячеслав Гладков. Возвращаясь из командировки, он был вынужден выйти из поезда из-за его поломки неподалеку от Белгорода и попытался поймать попутную машину, чтобы проехать около полукилометра до места, где его ждал служебный автомобиль, направленный главой Яковлевского округа Олег Медведев.

Остановившийся водитель отказался его подвезти. Губернатор отметил, что понимает позицию мужчины, который заботится о своем имуществе, однако допустил наличие «внутренней обиды к власти». Он пообещал поручить господину Медведеву попытаться найти водителя и выяснить, есть ли у него проблемы, требующие вмешательства чиновников.

Анна Швечикова