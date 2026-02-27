В Аксайском районе столкнулись два автомобиля, пострадали четыре человека

В Аксайском районе в результате ДТП пострадали четыре человека. Авария случилась утром 27 февраля на автодороге «подъезд от Ростова к СНТ "Ростсельмашевец-2"», сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ростовской области Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

По предварительным данным, 23-летний водитель «Москвич-6» слишком разогналась, из-за чего потеряла управление машиной. Автомобиль сначала врезался в дерево, а после его отбросило на встречный Daewoo Matiz. Иномаркой управлял 42-летний водитель.

В результате случившегося пострадали оба водителя, а также их пассажиры.

Мария Хоперская