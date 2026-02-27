Мужчина перепродал чужую машину за 600 тысяч рублей в Сочи

Житель Сочи переоформил и продал чужую машину за 600 тыс. руб., ему грозит до десяти лет лишения свободы. Подробностями инцидента поделились в полиции города-курорта.

Согласно информации полиции Сочи, полгода назад 60-летняя женщина передала свой автомобиль «Фольксваген» под управление по договору пользования с правом выкупа 43-летнему мужчине. Он оплачивал машину, но через определенное время перестал выходить на связь, в связи с чем жительница Сочи обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Полицейские выяснили, что арендатор автомобиля подделал подпись женщины в договоре купли-продажи, переоформил машину на себя и продал ее третьему лицу. Своими действиями он нанес владелице иномарки ущерб на общую сумму порядка 2 млн руб.

43-летний житель Сочи оказался ранее судим. В настоящее время мужчина задержан, в его отношении возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Перепроданный автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку.

София Моисеенко