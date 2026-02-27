В Краснодаре отключат свет на двух улицах 28 февраля

С утра до вечера электричество будет отсутствовать по двум адресам Краснодара из-за проведения плановых работ на сетях энергоснабжения. Об этом уведомили в ЕДДС краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ЕДДС Краснодара, с 09:00 до 17:00 28 февраля электричество выключат по ул. Зеленая, 633 и по ул. Народная, 25.

Дополнительную информацию об отключениях жители Краснодара могут получить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66.

София Моисеенко