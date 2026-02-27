В Дагестане ожидаются снегопад и сильные дожди

В Дагестане в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике.

С 27 февраля по 1 марта в регионе прогнозируются сильные дожди, снег и гололед на дорогах. Ведомство рекомендует местным жителям и туристам быть внимательными и осторожными.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», температурный фон на Ставрополье в ближайшие дни резко изменится: в выходные синоптики ждут колебания от мартовского тепла до крепкого минуса, что создаст на дорогах сложную обстановку и увеличит нагрузку на коммунальные службы.

Мария Хоперская