В Курской области от атак беспилотников пострадали два мирных жителя

Пострадавшего в результате атаки БПЛА в Глушковском районе доставляют в Курскую областную больницу. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

72-летний мужчина получил ранения головы, груди, таза, рук и ног. У него диагностированы открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и переломы. Состояние оценивается как тяжелое. Реанимационная бригада транспортирует его в Курск.

Ранее, в 16:26 по мск, глава региона уточнял, что беспилотник атаковал жилой дом в селе Марково Глушковского района. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь в Рыльской ЦРБ.

Также в поселке Колячек Хомутовского района FPV-дрон атаковал территорию вышки сотовой связи. В результате падения обломков ранение получила 36-летняя женщина. У нее осколочное ранение ноги, ей оказали первую помощь.

Днем стало известно что в регионе погиб доброволец «Барса».

Анна Швечикова