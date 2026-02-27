Главные новости недели 23 февраля — 1 марта

- Депутат Госдумы от Воронежской области Андрей Марков дал показания по уголовному делу воронежского журналиста Александра Пирогова
- Строительство ЖК бизнес-класса «Эклипс» от ГК «Развитие» Сергея Гончарова на набережной в Воронеже стало причиной серии исков от владельцев соседних частных домов
- ГК «Эконива» Штефана Дюрра в 2026 году инвестирует 2 млрд рублей в расширение ферм в Воронежской области
- В Черноземье в 2025 году сократилось число корпоративных банкротств, но выросли судебные и внесудебные потребительские банкротства
- Эксперты «Ъ-Черноземье» оценили наиболее заметные театральные постановки сезона 2025–2026 в Воронеже
- Для бизнеса в приграничных районах Белгородской области снизится налоговая нагрузка
- Малый и средний бизнес приграничных территорий в 2026 году получит около 10,5 млрд руб. поддержки — средства доведены до бюджетов Белгородской, Брянской и Курской областей
- Мэра Липецка Романа Ченцова отправили в отставку
- Стало известно, что с 1 января 2026 года в Белгородской области при обстрелах ВСУ погибли 35 мирных жителей
- Министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов понес административную ответственность за благоустройство Петровской набережной
- Орловский губернатор предложил отложить переход на одноуровневую систему местного самоуправления в регионе
- Производитель шоколада вложит около 800 млн в расширение производства в Мценске Орловской области
- В индустриальном парке «Перспектива» под Воронежем хотят создать пищевой кластер за 200 млн
- Липецкий завод электромобилей и гибридов Evolute и Voyah заработал 1,2 млрд рублей в 2025 году
- Сбербанк инициировал банкротство ООО «Международный транспортный сервис» известного воронежского предпринимателя Герберта Хачатуряна
Сергей Калашников