На выходных жителей Ставрополья ожидают очередные «температурные качели»

Температурный фон на Ставрополье в ближайшие дни резко изменится: в выходные синоптики ждут колебания от мартовского тепла до крепкого минуса, что создаст на дорогах сложную обстановку и увеличит нагрузку на коммунальные службы.

По данным краевого гидрометцентра, в субботу, 28 февраля, днем воздух прогреется от 3 до +7 градусов, при этом первая половина дня пройдет в условиях слабой видимости изза тумана и гололедно-изморозевых отложений. В отдельных районах ожидается снег и мокрый снег, в южной части края осадки местами будут интенсивными, что приведет к быстрому образованию наледи на трассах и пешеходных зонах. Скорость ветра составит около 6–11 м/с, с порывами до 12–14 м/с, что для открытых участков степной зоны означает риск снежных перемётов и ухудшения видимости на региональных трассах.

В ночь на воскресенье, 1 марта, температура в отдельных районах опустится до 9 градусов, в южной части края пройдет небольшой снег, но значительных осадков синоптики не ждут. Уже днем в воскресенье характер погоды сменится на весенний: столбики термометров поднимутся до +8…+10 градусов, ветер ослабеет до 5–10 м/с, а большинство территорий останется без осадков. Таким образом, за менее чем сутки регион пройдет амплитуду примерно в 15–19 градусов, от ночного минуса до дневного плюса, что метеорологи называют типичной зимой для Северного Кавказа, где город и край попадают под попеременное влияние холодных сибирских и более теплых южных воздушных масс.

В Ставрополе, по уточненным прогнозам сервисов краткосрочной погоды, в пятницу, 27 февраля, температура составила около 3 градусов при облачности и небольшом снеге, а атмосферное давление на уровне 725–727 мм рт. ст. В последний день календарной зимы в городе ожидают +2…+4 градуса, утром возможны небольшой снег и туман, днем осадки прекратятся, но ветер усилится до 12–14 м/с. В ночь на первый день весны температура опустится до 5…7 градусов, днем 1 марта столбики термометров поднимутся до +6…+8 градусов, существенных осадков не прогнозируют, скорость ветра составит 8–10 м/с.

Климатологи отмечают, что такие резкие «качели» типичны для ставропольской зимы: средняя температура января и февраля здесь составляет около 2,3 градуса, но в отдельные годы зимой фиксируют как кратковременные морозы, так и оттепели до +10…+15 градусов и выше.

Станислав Маслаков