За год на Дону кредитный портфель бизнеса достиг почти 953 млрд рублей

За год кредитный портфель бизнеса Ростовской области приблизился к 953 млрд руб. Прирост составил около 12%, сообщили в отделении по Ростовской области Южного ГУ Банка России.

Заметнее всего увеличились обязательства субъектов МСП — более чем в 1,2 раза. На начало 2026 года они приблизились к 322 млрд руб. Портфель крупного бизнеса превысил 631 млрд руб. Прирост составил около 7%.

Почти 80% общего корпоративного портфеля приходится на займы обрабатывающим производствам, компаниям в сфере операций с недвижимостью и услуг, а также организациям торговли и сельского хозяйства.

Мария Хоперская