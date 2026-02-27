Следователи начали проверку по факту ДТП со скорой помощью в Краснодаре
Следственный отдел по Центральному округу Краснодара организовал доследственную проверку по факту аварии со скорой помощью, произошедшей на улице Северной. Об этом сообщили в СУ СКР Краснодарского края.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
ДТП произошло днем 27 февраля, когда иномарка не уступила дорогу машине скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и сигналом на пересечении улиц Северная и Базовская. Скорая помощь двигалась на красный сигнал светофора. По предварительным данным, в результате нарушения ПДД со стороны водителя иномарки произошло столкновение.
В аварии пострадали люди, но, по предварительной информации СК Кубани, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Следователи проводят проверочные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего ДТП. Ход проверки поставили на контроль в аппарате следственного управления.